التربية تنفي الانباء عن بيع وشراء اسئلة السادس الاعدادي وتصفها بمحاولات نصب واحتيال للايقاع بالطلبة

نفت وزارة التربية الانباء عن بيع وشراء أسئلة السادس الاعدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، مخاطبا الطلبة ، في بيان "ان كل ما يتم نشره وتداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وقنوات التيلغرام عن بيع وشراء الاسئلة، إنما هي مزاعم كاذبة، وهي محاولات للإيقاع بكم بعمليات نصب وإحتيال يقوم بها ضعاف النفوس، وهناك رصد كامل ومُعالجة من قبل الوزارة بالتعاون مع القوات الأمنيّة".

وأضاف "واصلوا اجتهادكم ومُراجعتكم، ولا تجعلوا من هذه الافعال الخبيثة والسيئة تُشوّش عليكم، فتُربك تحضيركم وتُشتت تركيزكم، وكونوا واثقين بأن آليات وخطط وزارة التربية وعمليات توزيع وحفظ ونقل الأسئلة الامتحانية تجري بسريّة تامة وبمستوى عال جداً من المسؤولية، لتضمن سلامة حقوقكم، وتنافسكم بأداء الامتحانات بكل حرص وشفافية وعدالة".