النائب مضر الكروي يدعو لمكاشفة العراقيين بشأن "المافيات السوداء"

دعا النائب مضر الكروي، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، الى مكاشفة العراقيين بشأن ما اسماها بـ"المافيات السوداء".

وقال الكروي في حديث صحفي ان "وزارة الداخلية حققت خلال النصف الأول من 2024 ما لم يتحقق لعدة سنوات في المعركة مع المخدرات ومافياتها التي لاتقل خطورة عن الارهاب خاصة وان مستوى الإدمان ارتفع بنسبة 10% وهناك المئات ممن انخرطوا في هذا المستنقع الخطير".

وأضاف، ان "تفكيك مافيات دولية في تجارة المخدرات انجازات مهمة في دعم أمن العراق لكن يجب كشف علاقاتها الداخلية ومن تورط بتسهيل مرورها ونشر سمومها في الداخل".

ولفت الكروي الى، ان "(المافيات السوداء) هي أخطر من الارهاب وهي تمثل أجندة في تدمير المجتمع من خلال دفع الشباب الى الإدمان والانخراط في هذه التجارة الخطيرة".

واشار الى ان "ضبط وزارة الداخلية قرابة 5 أطنان من المخدرات خلال فترة وجيزة تدلل بان هناك مخطط لاغراق العراق بهذه الآفة الخطيرة".

وكان وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أعلن في 9 من حزيران الجاري، عن عزمه عقد مؤتمر لوزراء داخلية دول المنطقة خلال العام الحالي للخروج بمعلومات دقيقة عن التجار والمروجين" لافتا الى "تشديد الإجراءات على الشباب المتعاطين لكي لا يعودوا للتعاطي بعد دخولهم المصحات.

وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي عن حكم قضائي بالإعدام بحق 72 متاجرا دوليا بالمخدرات وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.