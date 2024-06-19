النزاهة: القبض على موظـف في المصرف الزراعي بميسان استولى على 131 مليون دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، تنفيذ عملية تم خلالها الإيقاع بموظف في مصرف حكومي بمحافظة ميسان قام بالاستيلاء على مبلغ 131 مليون دينار لأحد زبائن المصرف.

وقالت الهيئة في بيان أن "مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة قام بتأليف فريق عمل من ملاكاته"، موضحة أن "الفريق الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني / فرع ميسان تمكن من تنفيذ مذكرة القبض على أحد الموظفين لقيامه بالاشتراك مع موظفين آخرين في المصرف بالاستيلاء على أكثر من (131) مليون دينار من حساب أحد الزبائن في المصرف".

وأضافت الهيئة في بيانها، إن "عملية سحب المبلغ من الحساب الجاري للزبون في المصرف تمت دون علمه، بعد تزوير تواقيعه والاستيلاء على أمواله المودعة، لحساب المتهم، بالاشتراك مع موظفين آخرين"، لافتة إلى أن "العملية نفذت استنادا إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

وأكدت انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه صحبة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في ميسان لإصدار القرار المناسب".