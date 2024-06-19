عمليات كربلاء تعلن استعدادها لحماية قوافل الحجاج في التفويج العكسي

أعلنت قيادة عمليات كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، عن الاستعداد لحماية قوافل الحجاج في التفويج العكسي.

وذكر بيان لاعلام القيادة، ان "قائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق قوات خاصة الركن علي غازي الهاشمي، اشرف على انتشار القطعات على طول الطريق الممتد من منفذ عرعر الحدودي الى نهاية قاطع المسؤولية للاستعداد للتفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام والتنسيق مع هيئة الحج والعمرة لإكمال الشؤون الإدارية ومتابعة تنفيذها".

وكانت وزارة النقل، أعلنت بوقت سابق ان التفويج العكسي للحجاج جوا وبراً سيبداً اعتباراً من الجمعة المقبلة.

وبلغ حجاج العراق هذا العام 39 ألفاً و591 حاجاً، وصل منهم 20 ألفاً و855 عبر البر، و18 ألفاً و736 من خلال المطارات.