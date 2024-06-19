التخطيط تتعاقد مع شركة أمريكية "سيئة السمعة" للاشراف على المشاريع في العراق

كشفت شبكة بزنس انسايدر الامريكية، اليوم الأربعاء، (19 حزيران 2024)، عن تعاقد وزارة التخطيط مع شركة كي بي ار الامريكية سيئة السمعة للاشراف على تنفيذ المشاريع الكبيرة في العراق، بالإضافة الى تقديم الاستشارات والدراسات والمشاركة بتخطيط النمو للاقتصاد العراقي.

وقالت الشبكة ، ان الشركة حصلت على عقد مع وزارة التخطيط لتقديم خدمات "استشارة ودعم لتحقيق مبادرات النمو المستمر ودعم جهود وزارة التخطيط في دراسة وتخطيط استراتيجيات التنمية وتقديم الدراسات والمراجعات بالإضافة الى الاشراف على المشاريع الكبرى داخل البلاد"، بحسب وصفها.

وأشارت الشبكة الى ان الشركة حصلت على العقد العراقي مع وزارة التخطيط بقيمة وصلت الى 46 مليون دولار تمتد على خمسة أعوام، حيث ستقوم الشركة بـ "دعم" الوزارة من خلال الاستشارة والاشراف على تخطيط الاقتصاد العراقي ومشاريعه الكبرى.

يشار الى ان شركة كي بي ار انفصلت عن شركة هاليبورتون الامريكية عام 2006 والمتورطة بقضايا فساد وتدمير للبنى التحتية خلال المرحلة التي تبعت احتلال البلاد عام 2003 وتطبيقها سياسة "الانفاق بالإضافة الى الأرباح" التي أطاحت بسمعة الشركة خلال تلك الفترة نتيجة لما شاب السياسة من "فساد كبير" بحسب ما كشفت شبكة ان بي ار الامريكية عام 2003 وتقرير آخر لشبكة السي ان ان، عام 2013 والذي كشفت خلاله عن تربح الشركة من صفقات "فساد" داخل العراق وبشكل كبير.

يذكر ان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في 28 نيسان 2023، عن اختيار شركة " KBR" وهي شركة خدمات هندسية مقرها الولايات المتحدة، لتقديم التوجيه للحكومة العراقية بشأن المشاريع الرئيسة التي تقودها الدولة.

وذكر الهنداوي، بحسب تقرير لموقع "Oil & Gas Middle East"، أن "ممثلين من وزارة التخطيط اجتمعوا مع KBR مؤخرًا في العاصمة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية" آنذاك.

وقال الهنداوي إنه "الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع KBR مع مجال للتمديد".