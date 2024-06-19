الطقس للأيام الأربعة المقبلة، محافظات تصل لنصف درجة الغليان غداً

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى ان 9 محافظات بينها بغداد ستسجل نصف درجة الغليان يوم غد الخميس.

وذكرت الهيئة، أن الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحو حار، مع ارتفاع درجات الحرارة، مدى رؤية سيكون (8_10) كم، مشيرة الى ان يوم الجمعة، سيكون الطقس صحو حار مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة، بنفس مدى الرؤية لليوم السابق.

وأضافت، ان السبت، سيكون الطقس صحو حار مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المناطق الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، بمدى رؤية (8_10) كم، موضحة ان الاحد، طقسه صحو حار مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة في المناطق الشمالية، وتقارب بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بنفس المدى للرؤية (8_10) كم.