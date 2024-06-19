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حال الكهرباء "ينقلب": بعكس العام الماضي.. الإقليم "سعيد" والوسط والجنوب "غاضبان"


أكد عضو لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان السابق، جهاد حسن، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، أن الخدمات وتحديدا تجهيز الطاقة في مدن كردستان أفضل من الأعوام السابقة.

وقال حسن ، إنه "منذ دخول فصل الصيف وتجهيز الكهرباء في محافظات الإقليم تتراوح بين 16 - 18 ساعة يوميا".

وأضاف، أن "المولدات الأهلية تقوم بالتشغيل بعد إطفاء الكهرباء الرئيسية، وبالرغم من تعرض محطات الغاز في الإقليم وخاصة حقل (كورمور) في السليمانية إلى قصف في أكثر من مناسبة، لكن الكهرباء في الإقليم هي الأفضل من جميع مناطق العراق".

وأشار إلى أنه "وخلال عطلة عيد الأضحى، فأن بعض المدن كان التجهيز فيها بحدود 20 ساعة يوميا، وهذا العام أفضل من الأعوام السابقة، ومع دخول محطات غازية أخرى، سيتحسن التجهيز أكثر".

يشار الى ان الصيف الماضي كان تجهيز الكهرباء في وسط وجنوب العراق متقدمان على كردستان، وكانت محافظات الاقليم تشكو من سوء الواقع الكهربائي خلال العام الماضي، الا ان الحال انقلبت هذا العام، حيث تراجع التجهيز بشكل كبير في وسط وجنوب العراق مقابل تقدمه في كردستان، بالرغم من اعلان وزارة الكهرباء الاتحادية رفع الانتاج لاكثر من 25 الف ميغاواط مقارنة بالعام الماضي، مايجعل سوء التجهيز "لغزًا" لم توفر الوزارة تفسيرا له حتى الآن.

وفي تطور لافت أعلن النائب يوسف الكلابي عزمه استجواب وزير الكهرباء زياد فاضل، "لفشل خططه ومخالفة وعوده" في تحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد.

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