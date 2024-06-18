النائب ياسر الحسيني ينتقد منح عقد استثمار حقل كبريت لشركة اغذية أردنية: ضياع لثروات البلاد

أكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، على ان وزارة الصناعة ابرمت عقدين لاستخراج مادة الكبريت مع شركتين غير مختصة في مجال انتاج الكبريت، مشددا على ان هذا الامر يؤدي الى ضياع ثروات البلاد.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان "وزارة الصناعة ابرمت عقدين لحقول الكبريت وانتاجه الأول مع شركة اردنية مختصة بإنتاج المواد الغذائية والثاني مع شركة لتأجير سيارات في أمريكا والتي يكن موجود لها مكتب في أمريكا".

وأضاف، ان "العقد ينص على ان ما يستخرج من الكبريت تكون حصة العراق لكل 100 دولار هي 7 دولارات"، موضحا ان "خطوط الإنتاج عراقية مخزونة منذ 2017 في صناديقها مع العلم ان هناك خبرات عراقية قادرة الى استثمار هذا المشروع".

وأشار الحسيني الى ان "هذه العقود تؤدي الى اضعاف العراق وتقديم هدية لتلك الشركات غير المختصة وذهاب ثروات البلاد الطبيعية بأسعار زهيدة جدا".