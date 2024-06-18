العراقيون في العيد "عالقون" بين حرارة الشارع وغياب الكهرباء في المنازل

أكدت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في مناطق العاصمة، خلال عطلة العيد مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، في حديث صحفي، إن "ارتفاع درجات الحرارة، يمنع العوائل البغدادية من الخروج نهارا الى الأماكن العامة والمتنزهات، ولهذا الكثير يجبر على البقاء في المنازل بسبب حرارة الجو، مقابل ذلك هناك تراجع في تجهيز الكهرباء في مناطق بغداد المختلفة".

وأضافت، إن "هناك الكثير من الشكاوى تصل الينا من مواطنين من مناطق مختلفة في بغداد، بتراجع تجهيز الكهرباء مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ومع عطلة العيد، ولهذا على وزارة الكهرباء تجهيز المناطق بالطاقة، والتي وعدت أنه سيكون افضل من الصيف الماضي، وليس العكس".

ويشهد العراق تراجعا كبيرا في تجهيز الطاقة الكهربائية، خلال هذا الصيف دون الوقوع على الاسباب الحقيقية، حيث ان الغاز الايراني لايزال يتدفق بمستوياته الطبيعية، فيما يرجع مختصون ذلك الى سوء شبكات التوزيع، خصوصا مع الفساد بتجهيز "المحولات" التي تأتي من السوق المحلي العراقي والتي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة مع صعوبة إصلاحها لتكلفتها العالية.

وبحسب بيانات سابقة، فقد انفق العراق على قطاع الكهرباء، زهاء 100 مليار دولار لغاية الان منذ العام 2003، ورغم تشخيص الخلل إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا في هذا الملف وتكتفي بالوعود التي لا تغني عن حر الصيف الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة الـ50 مئوية.