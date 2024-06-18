شرطة النجف تنفي محاولة اغتيال رئيس جهاز تحقيق الجرائم الخاصة بأزلام النظام البائد

نفت شرطة النجف محاولة اغتيال رئيس جهاز تحقيق الجرائم الخاصة بأزلام النظام البائد قرب مطار النجف الأشرف .

وقال اعلام شرطة النجف في بيان ان قيادة شرطة المحافظة تنفي المنشور المتداول في صفحات التواصل الأجتماعي الذي عن محاولة اغتيال((رئيس جهاز تحقيق الجرائم الخاصة بأزلام النظام البائد ))قرب مطار النجف الأشرف، مشيرا الى قيادة الشرطة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من ينشر أخبارا كاذبة،

واهابت بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر الأخبار المضللة والتأكد من المعلومة قبل نشرها"