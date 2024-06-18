بعد "فشل اختبار الصيف".. وزير الكهرباء موعود بـ"استجواب" في البرلمان

أعلن النائب يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، عن نية استجواب وزير الكهرباء، (زياد فاضل)، بسبب "الفشل الكبير" للوزارة في حل أزمة الكهرباء.

وقال الكلابي في تغريدة بمنصة (إكس)، ان "وزير الكهرباء (المهني والمختص)، لم يستطع ان ينجز تعهداته امام اللجنة المالية ومجلس النواب عام 2023 عندما طلب تخصيصا كبيرا للوزارة ووعد ان ينهي مشكلة الكهرباء".

وأشار الى "تخطيط فاشل ووعود بربط مع دول لم يجد نفعاً وصيانة ترقيعية، من المعيب ان يبقى العراق بلا كهرباء والاكثر معيبا ان نرمي الفشل على غيرنا من الدول".

وأضاف الكلابي، ان "الكهرباء تحتاج حزم وحسم ونزاهة وقبلها شرف، سيكون الوزير اول وزیر مستجوب عن تعب واهات الناس بسبب الفشل الكبير للوزارة".

يشار الى ان الاستجواب المرتقب يأتي في ظل انقطاع طويل لساعات تجهيز الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة منذ أيام في العراق حيث تجاوزت أحياناً الـ 50 مْ.

يشار الى ان وزارة الكهرباء، أعلنت في 12 من الشهر الجاري، عن إعفاء أكثر من 10 مسؤولين في قطاعات الوزارة بمحافظات مختلفة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "بسب التلكؤ في تجهيز الطاقة خلال الأيام الماضية".