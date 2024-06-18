نائب عن ازمة الطاقة: على السوداني اقالة وزير الكهرباء

دعا النائب علي الساعدي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الى اقالة وزير الكهرباء وتحمل تبعات السخط الشعبي بسبب فشل الوزير.

وقال الساعدي في منشور على صفحته الرسمية ان "من اساسيات العمل التنفيذي ان يضحي رئيس الحكومة بأي وزير من حكومته كائنا من كان اذا تسبب في ازمة داخلية او خارجية".

وأضاف: "على السوداني اقالة وزير الكهرباء وان يتحمل تبعات السخط الشعبي بسبب فشل الوزير".

وأوضح الساعدي ان "رضا الشعب أولى من رضا الأحزاب"، منوها الى ان "كل ما بنيته بالأمس تهدمه ازمة الكهرباء اليوم".