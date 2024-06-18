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العراق يحث السعودية لزيادة حصته في الحج للموسم المقبل


طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية، بإعادة النظر بحصة العراق من الحج خلال الموسم المقبل.

وأوضح بيان لمكتب السوداني، أن الأخير استقبل اليوم، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية ماجد القصبي والوفد المرافق له، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على أهمـية تضافر الجهود لتخفيف حدة التوتـر والأزمات التي تواجه المنطقة، وضرورة استمرار الجهود المشتركة لوقف الحرب على غزة بأسرع وقت، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية.

وشهد اللقاء مناقشة إجراءات التنسيق بين العراق والسعودية لعقد الدورة السادسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابقة وفقاً لاختصاص كل لجنة فرعية، ومنها اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية خلال المدة المقبلة، وتحديد موعد انعقادها بالتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك مناقشة إنجاز الربط الكهربائي حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، ومتابعة المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ الربط الكهربائي من خلال اللجنة الفنية المعنية.

وثمن السوداني، جهود المملكة العربية السعودية لنجاح مراسم الحج، والإشادة بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج العراقيين، مؤكداً أهمية إعادة النظر بحصة العراق في العام المقبل، بناءً على النسبة السكانية المعتمدة في إحصائيات الأمم المتحدة.

من جانبه، نقل القصبي تحيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً تطلع حكومته إلى توسعة آفاق التعاون البناء، في مختلف المجالات، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين بغداد والرياض، وتحقيق مصالح شعبي البلدين.

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العراق يحث السعودية لزيادة حصته في الحج للموسم المقبل
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