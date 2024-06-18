أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط وتدمير عدد من مضافات وأوكار وكهوف المفارز الإرهابية في صحراء الأنبار .

وقالت المديرية في بيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، وبعد البحث والتفتيش تم ضبط عدد من مضافات وأوكار وكهوف تابعة لعصابات داعش المنهزمة في صحراء الأنبار بمنطقة الكعرة".

واوضحت أنه "تم العثور على ورشة تصليح ومواد احتياطية للعجلات و عدة حفر ومواد غذائية وتجهيزات أخرى ومواد متنوعة، اخرى"