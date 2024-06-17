كتلة بدر النيابية تجدد مطالبتها بإخراج القوات الامريكية من العراق

جددت كتلة بدر النيابية، اليوم الاثنين، مطالبتها بإخراج كامل القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من البلاد.

وقال نائب رئيس الكتلة وليد السهلاني ل /المعلومة/، ان "هناك إجماعا وطنيا على إخراج كامل القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية وهذا الأمر متفق عليه ".

واضاف ان " مصلحة الشعب العراقي بتوطيد العلاقات مع باقي دول العالم بعيدا عن أي تدخلات بشؤون العراق الداخلية".

وشدد السهلاني على ضرورة "الاسراع بإخراج كامل القوات الأجنبية من العراق وعلى رأسها الأمريكية، مشيرا الى ان هذا المطلب هو مطلب شعبي لكل العراقيين"