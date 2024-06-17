اعتقال مسؤول حركة ضالة مضلة في ذي قار

ألقت قوة أمنية، القبض على مسؤول حركة ضالة مضلة تدعى بـ"العلاهية" في محافظة ذي قار لحظة تواجده في قضاء الحمزة الشرقي متوجها إلى محافظة كربلاء.

مديرية الاستخبارات في محافظة الديوانية ذكرت في بين لها انه وفقا للمتابعة الاستخبارية والمعلومات الدقيقة، وبأشراف قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان ومدير الاستخبارات العميد ظافر، ألقت مفارز مديرية الاستخبارات القبض على مسؤول حركة العلاهية في محافظة ذي قار لحظة تواجده في قضاء الحمزة الشرقي متوجها إلى محافظة كربلاء".

وأضاف انه "بعد التحقيق معه، اعترف المتهم صراحة قيامه بقتل شخصين حسب اعتقاده المنحرف قربان لله تعالى ينتميان للحركة نفسها، حيث صدرت بحقه أحكاماً قضائية وبعد القبض عليه اعترف صراحة بهذه الأعمال المنحرفة".