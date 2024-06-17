الحراك الشعبي: الكيان الصهيوني سيحصل على النفط العراقي من العقبة وكردستان

اكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق حسين الكرعاوي، ان النفط العراقي سيصل الى الكيان الصهيوني عبر العقبة وكردستان.

وقال الكرعاوي لـ/المعلومة/، ان "النفط العراقي الذي سينقل الى العقبة سيذهب الى الكيان الصهيوني، وسيكون بمثابة خط ثاني لايصال النفط للكيان المحتل بعد خط اقليم كردستان – تركيا".

وأضاف ان "النفط العراقي يصل الى الكيان الصهيوني بسعر لا يتجاوز الـ 25 بالمئة من السعر العالمي".

وبين ان "أنبوب العقبة يمثل مشروع عراقي حكومي تطبيعي، جاء بضغط واملاءات من السفيرة الامريكية الينا رومانوسكي لخدمة المصالح الصهيونية".