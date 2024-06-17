مستشار السوداني: حديث المرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في بغداد عن العراق يعد تدخلا في شؤونه الداخلية

وصف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الامنية خالد اليعقوبي ، حديث المرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في بغداد آن جاكوبسون بشأن العراق ، بانه :" ينم عن عدم فهم واضح للعراق الجديد ، ويعد تدخلاً في شؤونه الداخلية واساءة لجيرانه".
وقال في تدوينة على موقع / X / :" استمعنا لجلسة الاستماع الخاصة بالمرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في العراق ومافيها من عدم فهم واضح للعراق الجديد المتعافي وتدخل في شؤونه الداخلية والاساءة الى جيرانه".
واضاف :" ان المرشحة المرتقبة مهمتها محددة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية الواضحة ، ونتطلع الى اداء يعزز العلاقة الجيدة بين البلدين، خصوصا ونحن مقبلون على علاقات ثنائية تصون التضحيات العظيمة التي قدمت للانتصار على الارهاب".
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