مستشار السوداني: حديث المرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في بغداد عن العراق يعد تدخلا في شؤونه الداخلية

وصف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الامنية خالد اليعقوبي ، حديث المرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في بغداد آن جاكوبسون بشأن العراق ، بانه :" ينم عن عدم فهم واضح للعراق الجديد ، ويعد تدخلاً في شؤونه الداخلية واساءة لجيرانه".

وقال في تدوينة على موقع / X / :" استمعنا لجلسة الاستماع الخاصة بالمرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في العراق ومافيها من عدم فهم واضح للعراق الجديد المتعافي وتدخل في شؤونه الداخلية والاساءة الى جيرانه".

واضاف :" ان المرشحة المرتقبة مهمتها محددة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية الواضحة ، ونتطلع الى اداء يعزز العلاقة الجيدة بين البلدين، خصوصا ونحن مقبلون على علاقات ثنائية تصون التضحيات العظيمة التي قدمت للانتصار على الارهاب".