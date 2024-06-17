القبض على 6 متهمين اطراف مشاجرة مسلحة وضبط اسلحة خفيفة ومتوسطة وسط العاصمة بغداد

القت قوات الشرطة الاتحادية، القبض على 6 متهمين ، اطراف مشاجرة مسلحة ،وضبطت اسلحة خفيفة ومتوسطة واعتدة وسط بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان انه:" بعملية امنية مميزة تهدف الى فرض القانون ومحاربة المظاهر المسلحة، القت قوة من الشرطة الاتحادية ، مسنودة بالجهد الاستخباري، القبض على 6 متهمين ، اطراف مشاجرة مسلحة ،في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد".

واضافت:" ان العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة، وعلى الفور توجهت القوة الى المكان المقصود وتبين وجود مشاجرة مسلحة بين طرفين، وضبطت بحوزتهم ( 5 بنادق مختلفة الأنواع ، قاذفة RBG7 ، و 9صواريخ قاذفة مختلفة الأنواع ، وكمية كبيرة من الاطلاقات )، وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة"