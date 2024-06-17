خطيب صلاة العيد في النجف : الحشد الشعبي قوة دفاعية مؤمنة لا تتعامل على اساس وظيفي

اكد خطيب صلاة عيد الاضحى في النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي :" ان الحشد الشعبي قوة دفاعية مؤمنة لا تتعامل على اساس وظيفي".

وقال السيد القبانجي في خطبته :" يجب ان تكون عندنا قوة دفاعية من شعب مؤمن لا يتعامل على اساس وظيفي ، وهذه القوة هي الحشد الشعبي الذي نعيش ذكرى تأسيسه هذه الايام ".

واضاف :" ان من اعظم ما سجله العراقيون الانتصارات التي حققها حشدنا الشعبي الذي تأسس وفق ظرف غير اعتيادي ، واستطاع ان يهزم اكبر قوة ارادت بالعراق والمنطقة العبث بالمقدسات ".

وتابع :" ان من الحسنات التي سجلها العراقيون ايضا ، هي زيارة الاربعين التي اثبت فيها العراقيون للعالم اجمع انهم قادرون على استضافة الملايين من الزوار وبذل كل ما بوسعهم من اجل ذلك ".

وفي الشأن الخارجي ، قال :" ان حرب الابادة التي تقوم بها (اسرائيل) ضد الفلسطينيين ، والتي استعملت فيها كل انواع الاسلحة، اخفقت في تحقيق اي من اهدافها ، والمقاومة مستمرة ان شاء الله ".