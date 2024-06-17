الكشف عن اتفاق سياسي لعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك

كشف رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي، اليوم الاثنين، عن اتفاق بين القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، برعاية رئيس مجلس الوزراء، لعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك بعد انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وقال الصالحي، في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقامه لاستقبال المهنئين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إن "القوى السياسية في محافظة كركوك باتت تدرك حساسية الوضع في المحافظة والحاجة الملحة لإنهاء حالة الانسداد السياسي".

وأضاف أن "هناك ضرورة للإسراع في عقد جلسة لمجلس المحافظة تمهيداً لتشكيل حكومة محلية جديدة".

وأوضح رئيس الكتلة التركمانية أن "مقترح تدوير المناصب العليا في محافظة كركوك، بعد التغيير الديموغرافي، يُعد من الحلول الأكثر قبولاً بين القوى الفائزة، حيث سيضمن هذا المقترح مشاركة جميع مكونات كركوك في حكومة محلية قادرة على تحقيق تطلعات مواطني المحافظة في مجالات الخدمات والأمن ودعم أسس التعايش السلمي".

ولفت الى ان "هذا الاتفاق يأتي في وقت تشهد فيه محافظة كركوك توترات سياسية وأمنية، مما جعل التوصل إلى توافق سياسي بين مختلف الأطراف أمراً ضرورياً للحفاظ على امن كركوك واهلها.