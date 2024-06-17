العامري يهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلولِ عيد الأضحى المبارك

هنأ الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الشعب العراقي بمناسبة حلولِ عيد الاضحى المبارك .

وقال العامري في بيان:" نتقدم بمناسبة حلولِ عيد الاضحى المبارك ، بخالص التبريكات ووافر التهاني ، لابناءِ شعبِنا العراقي الكريم، ولمراجعنا العظام "أمدَّ الله تعالى بأعمارهم المباركة"، ولكافةِ المسلمين في العالم".

واعرب عن التوق والامل الكبيرين، في أن يرتقي المسلمون لمسؤولياتهم الشرعية والأخلاقية، وأهميةِ دلالات الوحدة والتآخي بين المسلمين كافة، ونبذِ الباطل.

وتابع:" هي معانٍ سامية تنطوي عليها هذه المناسبة المباركة، وأن يمدوا يدَ النصرةِ والمساندة الحقيقية للشعبِ الفلسطيني في كفاحه البطولي لإستعادةِ حقوقه المستباحة من العدو الصهيوني الغاشم"