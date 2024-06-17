مشاهد من صلاة العيد بين الحرمين الشريفين في كربلاء

أدى الاف المسلمين صلاة العيد بين الحرمين الشريفين في محافظة كربلاء المقدسة، صلاة العيد، في اول أيام عيد الأضحى المبارك.

واظهرت صور مشاركة فئات عمرية مختلفة في صلاة العيد، في محافظة كربلاء، التي لاتزال تشهد أجواء روحانية منذ يومين، حيث كانت المحافظة مزدحمة أمس الاحد مع توافد العديد من المواطنين من داخل وخارج العراق لاداء زيارة عرفة.

وركز خطيب صلاة العيد في خطبته، على بيان فضل الأضحية، ومعنى عيد الأضحى مستشهدًا بقصة النبي إبراهيم وإسماعيل ومسألة ذبح الابن قربان لله.