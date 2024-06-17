الشيخ جلال الدين الصغير يهنيء مراجع الدين العظام والامة الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك

هنأ امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير بحلول عيد الاضحى المبارك

وقال سماحته في بيان له ابتهل الى الله العلي العظيم ان يبارك لكم عيد الأضحى المعظم ويزيد في هنائكم وسعادتكم فيه وأن يعيده عليكم جميعا وانتم الى الله اقرب وبإمام الزمان صلوات الله عليه أبر وأوفى، وان يلبسكم حلل العافية من كل داء ويؤمنكم من كل سوء، ويقيكم من خبث الأعداء ومكرهم.

واضاف أسأل الله القدير المتعال أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارواحنا فداه، ويطيل أعمار مراجعنا العظام وعلمائنا الاعلام، وأن يحفظ وينصر ويثبت مجاهدينا الأبرار في عراق الإباء والغيرة وفلسطين الصبر والعزّة وجنوب لبنان المقاومة والكرامة واليمن الغيور الظافر، وإيران الاقتدار والمنعة، ويوفقهم لحفظ الثغور وصيانة الأرض والعرض والمعتقد ويرينا وإياكم ذلّ عدوّهم وهزيمته وانكساره، ويمنّ على جرحاهم ومرضى المؤمنين بالشفاء العاجل والسلامة الدائمة، ويتغمّد شهداءنا بوافر رحمته ورضوانه لا سيما قادة النصر الأبرار، وأن يوفقنا لإدامة الطريق من بعدهم والثبات على نهجهم بحق محمد وآله الطاهرين.