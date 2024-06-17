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الشيخ جلال الدين الصغير : أي خسّة ودناءة في منابر العيد التي لم تذكر آلام غزة؟ وأي صفاقة أن لا يدينوا قتلة أطفال ونساء فلسطين؟
وكالة انباء براثا
72
2024-06-17
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