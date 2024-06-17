الأخبار

10 مدن عراقية بقائمة أسخن 15 رقعة حول العالم خلال 24 ساعة الماضية


​سيطرت 10 مدن عراقية على قائمة أعلى 15 مدينة سخونة خلال الـ24 ساعة الماضية بحسب المراصد العالمية المختصة.

وضمت قائمة اعلى المدن تسجيلا للحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمت 15 مدينة، من بينها 10 مدن جميعها في العراق، مع مدينتين في مصر، وواحدة في الجزائر، واثنين في ايران.

وبحسب القائمة التي تتبعتها السومرية نيوز، فان كربلاء جاءت بالمرتبة الأولى عالميًا بتسجيل درجة حرارة بلغت 48.5 مئوية، والسماوة ثانيا، والنجف، والناصرية، حيث سيطرت المدن العراقية على المراكز الـ5 الأولى.

ومن ثم جاءت مدينة أبو سمبل المصرية، سادسا واسوان المصرية سابعا، ثم بدرة العراقية، وبعدها مدينة جزائرية، ثم الكوت العراقية، تتبعها الاهواز الإيرانية، وثم الديوانية، وعبادان الإيرانية، والبصرة (مركز الحسين)، وثم بغداد، وثم البصرة (المطار).

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعليق برلماني بشأن عدم استرداد رؤوس الفساد الكبار الهاربين
مشاهد من صلاة العيد بين الحرمين الشريفين في كربلاء
الشيخ جلال الدين الصغير يهنيء مراجع الدين العظام والامة الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك
الشيخ جلال الدين الصغير : أي خسّة ودناءة في منابر العيد التي لم تذكر آلام غزة؟ وأي صفاقة أن لا يدينوا قتلة أطفال ونساء فلسطين؟
10 مدن عراقية بقائمة أسخن 15 رقعة حول العالم خلال 24 ساعة الماضية
بالوثيقة.. وزير الداخلية يمنع الضباط من حضور مضايف الشيوخ بالزي العسكري
الصادقون : تصريحات المرشحة لشغل منصب السفيرة الاميركية في العراق مستفزة ومرفوضة تحت اي ظرف
جهاز مكافحة الارهاب ينفي "امتعاض" بعض منتسبيه من الواجبات الاخيرة داخل مدينة بغداد
الشرطة الاتحادية : القبض على 5 متهمين اطراف نزاع عشائري شرقي بغداد
القوات الأمنية تقتل داعشياً وتصيب آخر بكمين في الطارمية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك