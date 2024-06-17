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الصادقون : تصريحات المرشحة لشغل منصب السفيرة الاميركية في العراق مستفزة ومرفوضة تحت اي ظرف


 وصفت حركة الصادقون تصريحات المرشحة لشغل منصب السفيرة الأميركية في العراق بشأن استمرار تهديد داعش ، بالـ "مستفزة ".

واكدت الحركة في بيان:" ان المشروع الذي تلوح به المرشحة لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في العراق، باستخدام ارهابيي معسكر الهول لابتزاز الحكومة، مشروع قديم متجدّد لن ينجح مع ابناء العراق الغيارى ".

واضافت :" ان تصريحات المرشحة لمنصب السفيرة الأميركية بالعراق تجاوز سافر لاساس العلاقات الدولية ، و استخفاف بدور العراق الاقليمي وقدرته على تحديد اولويات سياسته الخارجية"،

مشيرة الى :" ان تصريحات المرشحة تعزز القناعة بان واشنطن تتعامل مع العراق كبلد محتل "، مؤكدة انها :" لن تقبل تصريحات المرشحة لمنصب السفيرة الأميركية تحت أي ظرف".

وشددت على :" ان التلويح باستخدام إرهابيي معسكر الهول لابتزاز الحكومة سيفشل مع العراقيين".

وتابعت حركة الصادقون: " نرفض رفضا قاطعا محاولات تدخل المرشحة بالقطاع المالي والمصرفي العراقي"، مؤكدة رفضها الوجود الاميركي وتواجد أي قوات قتالية أو إقامة قواعد عسكرية في العراق".

وختمت الحركة بيانها برسالة للأميركيين:" ان زاد تطاولكم واستفزازكم فلن تجدوا غير ما اعتدتم عليه منا "

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الصادقون : تصريحات المرشحة لشغل منصب السفيرة الاميركية في العراق مستفزة ومرفوضة تحت اي ظرف
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