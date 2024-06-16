جهاز مكافحة الارهاب ينفي "امتعاض" بعض منتسبيه من الواجبات الاخيرة داخل مدينة بغداد

نفى جهاز مكافحة الإرهاب امتعاض بعض منتسبيه من الواجبات الأخيرة داخل مدينة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان :" ان بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خلال هذه الأيام ، اخبارا مفادها امتعاض بعض منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الواجبات الأخيرة داخل مدينة بغداد لمساعدة القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار . وقامت هذه الوسائل بنشر اسماء مجهولة وصور لبعض الضباط والمنتسبين الذين يرددون هذه الاقاويل".

واوضح جهاز مكافحة الإرهاب انه يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو جاهز لتنفيذ اي واجب يسهم في استقرار وأمن العراق في اي مكان منه .

ودعا الجهاز وسائل الإعلام وأصحاب المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية عالية وحسب ماهو معروف من وسائل الإعلام الوطنية .