القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 5 متهمين ، اطراف نزاع عشائري شرقي بغداد.

وذكرت القيادة في بيان :" ان قوة امنية من الشرطة الاتحادية ، تمكنت ، باسناد مفارز الجهد الاستخباري ، من فض نزاع عشائري في منطقة (سبع قصور) شرقي بغداد ، بعد تلقيها اخبارا بحدوث مشاجرة في المنطقة ".

واوضحت :" ان القوة توجهت الى المكان المقصود وتبين وجود مشاجرة بين (عائلتين)، تطورت الى نزاع عشائري ، حيث تم القاء القبض على 5 متهمين ضبطت بحوزتهم 3 بنادق مختلفة الانواع و عتاد خفيف ".

، وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة