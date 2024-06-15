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عضو ائتلاف الفتح محمود الحياني : الإقليم يرفض دخول القوات العراقية لحمايته من القصف التركي


بين عضو ائتلاف الفتح محمود الحياني، اليوم السبت، ان حكومة الإقليم لن تسمح بدخول القوات الأمنية العراقية لحماية أراضيها من العدوان التركي المستمر. 

وقال الحياني في تصريح ل / المعلومة/، ان "القصف التركي المستمر على الإقليم جاء نتيجة لضعف الإقليم عسكرياً"، مشيراً الى ان "حكومة الإقليم لا تسمح للقوات الأمنية العراقية ان تمسك الملف الأمني في شمال العراق". 

وتابع ان "الإقليم يخشى دخول القوات العراقية كون الجيش العراقي لن يعيد الأراضي التي سيسيطر عليها"، لافتاً الى ان "المناطق المتنازع عليها تثير قلق الإقليم أكثر من القصف التركي".  

وتعاود تركيا قصفها قرى الإقليم تحت ذريعة تواجد حزب العمال الكردستاني، وسط انتهاك واضح لسيادة العراق، وعدم الرد من قبل قوات البيشمركة العراقية.

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