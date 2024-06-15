الاستخبارات العسكرية تعثر على نفقٍ تحت الأرض لعصابات داعش الإرهابية في الانبار

عثرت مديرية الإستخبارات العسكرية على نفقٍ تحت الأرض لعصابات داعش الإرهابية كانت تستخدمه قبل عدة سنوات لادامة تواجدها والقيام بعملياتٍ ارهابية على قواتنا الامنية والمواطنين الابرياء في الانبار .

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها اليوم ان العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة أكدت فيه وجود نفق بعمق ( ١٥ ) مترا، وارتفاع ( ٢ ) متر، وعرض ( ٥ ) أمتار، ويحتوي على ثلاث غرف صغيرة في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، وتم العثور على خزان حديدي كبير تحت الأرض بالقرب من النفق بداخله أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الانواع ومواد متنوعة قديمة الخزن، وباشرت على الفور مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً وطمر النفق بالكامل