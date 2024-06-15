رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع أمير الكويت بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح بحلول عيد الأضحى المبارك.
وذكر بيان لمكتبه ، ان :"رشيد هنأ أمير الكويت بحلول العيد السعيد، متمنيا دوام التقدم والازدهار إلى الشعب الكويتي الشقيق، فيما هنأ مشعل الأحمد الجابر الصباح رشيد ، معربا عن أمنياته بالأمن والاستقرار والازدهار إلى الشعب العراقي الشقيق".
وتم خلال الاتصال الهاتفي- بحسب البيان- التأكيد على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأهمية العمل على تنميتها وتعزيزها، ومواصلة التنسيق والتشاور ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك
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