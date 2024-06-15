"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف إسرائيلي في حيفا بصاروخ كروز مطور

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت، ضربها هدفا في حيفا بصاروخ "الأرقب - كروز مطور"، مؤكدة استمرارها في العمليات.

وأوضحت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت 15-6-2024 هدفا في حيفا المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب كروز مطور".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأظهر مقطع الفيديو إطلاق رشقة من الصواريخ تباعا في اتجاه الهدف.