موجة حر شديدة تجتاح العراق تصل درجات الحرارة خلالها الى 52 درجة مئوية

يدشن العراق ابتداء من اليوم السبت موجته الحارة الموعودة، والتي من المؤمل ان تستمر قرابة 10 أيام، وسط توقعات بتسجيل درجات حرارة "تاريخية" أي وفق مستويات لم يسبق ان يتم تسجيلها في شهر حزيران سابقًا.

وتزامنا مع عيد الأضحى، ستؤثر موجة حر شديدة متطرفة على العراق بداية من اول ايام العيد وتشتد مع نهاية العيد وما بعد العيد ومن المتوقع تسجيل مدن البلاد درجات حرارة تصل إلى 52 درجة وقد تصل الى 53 مئوية في أنحاء واسعة من وسط وجنوب العراق وتستمر الموجة حتى يوم 24 حزيران تنخفض تدريجيًا، فيما قد تسجل مدن البلاد درجات حرارة غير مسجلة سابقا في شهر حزيران.

وبينما تبدأ موجة الحر اليوم السبت، الا انه مع حلول عيد الأضحى، ستشتد الموجة، وتتجاوز الـ51 مئوية في البصرة وذي قار وميسان وبغداد والمثنى والنجف وكربلاء وبابل والديوانية وواسط وديالى وصلاح الدين.

وستكون درجات الحرارة في اغلب سهول المدن الشمالية حارة، كما تسجل أربيل وكركوك بين 45 و46 مئوية، فيما تخيم كتلة هوائية حارة على المناطق الغربية بدرجات تقترب من الـ50 مئوية.

وحذر مختصون المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة لان مؤشر الأشعة فوق البنفسجية سيكون مرتفعا جداً خلال الأيام المقبلة على البلاد، حيث سيبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الحد الأقصى خلال الظهيرة ما يسبب حدوث التلف في الجلد والعين، وسط دعوات لتقليل الخروج وقت الظهيرة.