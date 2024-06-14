لجان مراقبة حكومية لـ"منع استغلال السياح" في كردستان

اكد المتحدث باسم هيئة السياحة في كردستان إبراهيم عبد المجيد، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، تشكيل لجان مراقبة على أصحاب المصالح المختلفة في مدن الإقليم.

وقال عبد المجيد في حديث صحفي إن "لجان مراقبة، شكلت لمنع استغلال السياح"، مبينا أن "أي سائح يتعرض للاستغلال من أصحاب الفنادق والمطاعم والمصايف بإمكانه تقديم شكوى".

وأضاف، إنه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والحكومات المحلية لغرض تسهيل دخول السياح الى مدن الإقليم وزيادة حاسبات التدقيق في النقاط الأمنية (السيطرات) وهناك موظفين من داخل الحكومات المحلية يسهلون دخول السياح ويقومون بواجب الخدمة".

وأوضح أنه "من المتوقع أن يصل عدد السياح خلال عطلة عيد الأضحى الى حوالي 400 الف سائح بسبب الأجواء داخل الإقليم وعطلة أسبوع كاملة في محافظات العراق".