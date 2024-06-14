امام جمعة النجف : المرجعية الدينية كان لها الدور الرئيس في فتوى الدفاع الكفائي

قال امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، ان " المرجعية الدينية كان لها الدور الرئيسي في فتوى الدفاع الكفائي.

جاء ذلك في خطبة صلاة الجمعة التي القيت اليوم في النجف الاشرف وقال السيد القبانجي " ونحن في ذكرى فتوى الدفاع الكفائي هذه الفتوى الذي كان للمرجعية الدينية دور أساس فيها ثم دور الشعب فيها , وهنا يجب ان نكرم الشهداء ونصل الى الايتام والى المجروحين وعوائل الشهداء ، فهؤلاء كان لهم دور مهم في القضاء على داعش , حيث كان المخطط العالمي هو الإطاحة بالعراق والمنطقة وكل العالم الاسلامي".

وطالب السيد القبانجي بالتسريع بقانون القدسية لمدينة النجف ، وقال "ان محافظة النجف الاشرف تعيش بعض المشاكل غير الاخلاقية والتي تحتاج الى محاسبة قانونية , وهنا نطالب مجلس محافظة النجف الاشرف بالتسريع في إقرار قانون قدسية النجف الاشرف ليتسنى للاجهزة الأمنية متابعة هذه الممارسات ومحاسبة منفذيها"