السوداني يؤكد لوفد \"المبادرة\" الحرص لتوثيق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، لوفد كتلة المبادرة برئاسة النائب زياد الجنابي الحرص لتوثيق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب.

وقالت الكتلة في بيان،، إن "أعضاء كتلة المبادرة، برئاسة النائب زياد الجنابي، التقوا هذا اليوم، برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى بحث شامل لمجمل تطورات العملية السياسية وعدد من القضايا الداخلية المهمة الى جانب التأكيد على دعم كتلة المبادرة لعمل الحكومة وبرنامجها الخاص في النهوض بواقع البلد الخدمي والعمراني والاقتصادي".

وبحسب البيان، اكد الجنابي "حرص الكتلة على النهوض بواقع العمل التشريعي الى جانب الإسراع بتشريع القوانين المهمة فضلا عن دعم جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والاهتمام أيضا بعمل الحكومات المحلية وخصوصاً في بغداد وحزامها، والاهتمام بالمشاريع التنموية والخدمية والعمل عليها، وكذلك في الموصل والانبار، وباقي المناطق التي يجب تطوير وتوسعة مشاريعها وخدماتها"، لافتا الى "ضرورة تعضيد التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة من اجل ضمان استمرار الاستقرار السياسي وتحقيق الازدهار الاقتصادي وترسيخ الوفاق المجتمعي".

ووفقا للبيان، عبر رئيس مجلس الوزراء عن "ترحيبه بوفد كتلة المبادرة في مجلس النواب وتأكيده على الحرص الدائم لتوثيق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بما ينعكس إيجابا على واقع العمل التنفيذي والتشريعي ويدعم جهود الحكومة في تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية".