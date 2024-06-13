رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير الخارجية الإيراني بالانابة

استقبل رئيس مجلس القضاء، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أستقبل اليوم الخميس الموافق 13/ 6/ 2024 وزير الشؤون الخارجية بالإنابة للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري والوفد المرافق له".

وأضاف انه "الوفد الايراني قدم الشكر الى مجلس القضاء الأعلى الذي حضر ممثلا برئيسه والوفد المرافق له مراسم عزاء حادث استشهاد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي ورفاقه".