كهرباء البصرة :عارض فني (تجمر ) يتسبب بخروج عدد من المحطات

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن تسبب عارض فني (تجمر ) على خطي باب الزبير - ابو فلوس ١٣٢ ك .ف بخروج المحطات التالية عن العمل .
- متنقلات المعهد 1+2+3+4
-متنقلة القرى ...ABB
- متنقلة حمدان
-متنقلة الروميه
- مضخات 6 ( متنقلة ابو مغيرة)
- متنقله الصناعية
-محطة كوت الصلحي
- مشروع ماء محيلة الجديد.
- متنقلة كوت ثويني
مجموع الحمل المفقود 100 ميكا.
واضاف: تأثرت بعض المناطق بسبب الإطفاء وهي اجزاء من مناطق حمدان ، ابو مغيرة محيلة ،طريق سيد حامد ، جامع الشهيد ، واجزاء من مناطق العوجة ,و البو كوصرة و نهر خوز.
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