كهرباء البصرة :عارض فني (تجمر ) يتسبب بخروج عدد من المحطات

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن تسبب عارض فني (تجمر ) على خطي باب الزبير - ابو فلوس ١٣٢ ك .ف بخروج المحطات التالية عن العمل .

- متنقلات المعهد 1+2+3+4

-متنقلة القرى ...ABB

- متنقلة حمدان

-متنقلة الروميه

- مضخات 6 ( متنقلة ابو مغيرة)

- متنقله الصناعية

-محطة كوت الصلحي

- مشروع ماء محيلة الجديد.

- متنقلة كوت ثويني

مجموع الحمل المفقود 100 ميكا.

واضاف: تأثرت بعض المناطق بسبب الإطفاء وهي اجزاء من مناطق حمدان ، ابو مغيرة محيلة ،طريق سيد حامد ، جامع الشهيد ، واجزاء من مناطق العوجة ,و البو كوصرة و نهر خوز.