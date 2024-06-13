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وزير التربية: "سنُحدث منعطفا تربويا في المجال المهني بإفتتاح الإعدادية الرياضية لاستقطاب الطاقات الشبابية العام الدراسي المقبل


 أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري اهتمام الوزارة بإستقطاب شريحة الشباب وفتح الافق امام مهاراتهم المتنوعة من خلال استحداث الاقسام التخصصية المختلفة تنمية للقدرات.

واعلن الوزير في بيان " قرب افتتاح الإعدادية الرياضية التي ستشكل منعطفا بناءً على الصعيد التربوي وذلك خلال زيارته مركز فحص التعليم المهني واطلاعه على الإجراءات المتبعة في الحفاظ على مجهود الطلبة المهنيين".

وأشار " الى عزم الوزارة بدعم الحكومة تنفيذ مبادرة ريادة الأعمال بجميع مفاصلها واحداث نقلة نوعية في الجانب المهني عبر تطوير وتحديث المناهج والأساليب المستخدمة في التدريب، مشيدا في ختام جولته بالتنظيم والتنسيق المتبع داخل مركز الفحص والالتزام في التعليمات الوزارية".

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