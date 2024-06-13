في ذكرى صدور فتوى الجهاد الكفائي.. وزيرة الهجرة تشيد بدور المرجع الديني الأعلى في حماية الأرض والعرض

أشادت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، بدور المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في حماية الأرض والعرض، .
وقالت الوزيرة في تدوينة لها على منصة "إكس" : "في مثل هذا اليوم، صدرت الفتوى المباركة من المرجعية الرشيدة بالجهاد الكفائي، كم كان موقفاً عظيماً عندما انطلق المسلم والمسيحي يداً بيد لتحرير كل شبر من أرض #العراق من دنس الدو1عش".
وأضافت جابرو، أن "هذا هو دور رجل الدين الحقيقي الذي يجعل حماية الأرض والعرض من أساسيات عقيدته ومبادئه"
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