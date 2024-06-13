رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في تعقب باقي المجرمين الذين ارتكبوا جريمة سبايكر

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استمرار الحكومة في تعقب باقي المجرمين الذين ارتكبوا جريمة سبايكر.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الخميس، مجموعة من عوائل شهداء مجزرة سبايكر، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة للفاجعة الأليمة.

واضاف البيان" ان السوداني رحب، في مستهلّ اللقاء، بذوي الشهداء المضحين، مستذكراً الجرائم البشعة للإرهابيين التي كشفت زيف ادعائهم، وبين أن الشهيد يمثل قيمة عليا وموقف عزّ وفخر، فضلاً عن المكانة العالية لعائلة الشهيد.

وأكد السوداني استمرار الحكومة في تعقب باقي المجرمين الذين ارتكبوا جريمة سبايكر، والجرائم الأخرى، سواء كانوا في داخل العراق أو خارجه، وبين أن الأجهزة الأمنية استطاعت القبض على الكثير منهم ونالوا جزاءهم العادل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الدولة بجميع مؤسساتها وسلطاتها، برعاية عوائل الشهداء وتوفير الاهتمام اللازم بهم، وهو واجب وليس منة، مؤكدا أن الحكومة ستعالج أي تقصير يخصّ متطلبات تقديم الرعاية لعوائل الشهداء،

واشار إلى قرب توزيع قطع أراضٍ مميزة لعوائل شهداء وزارة الدفاع في محافظة البصرة، وباقي المحافظات، مبينا ان الحكومة اشترطت على المستثمرين تخصيص حصة من كل مشروع لتوزيعها بين ذوي الشهداء والعوائل المتعففة.

واستمع رئيس الوزراء" إلى طلبات عوائل الشهداء ومشاكلهم وأوعز بمعالجتها، كما وجه مؤسسة الشهداء بتبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات ذوي الشهداء وإكمالها، واعتماد الآليات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المواطنين.