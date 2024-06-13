وزير خارجية إيران خلال لقاءه بنظيره العراقي : الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط

صرّح وزير الخارجية فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الايراني علي باقري، اليوم الخميس، ان توسيع بقعة الحرب إلى لبنان ستؤثر على جميع المنطقة، فيما اشار باقري الى ان الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط، حيث وتابع حسين ، سعداء بمباحثات اليوم مع وزير خارجية إيران وتطرقنا إلى وقف إطلاق النار في غزة والموقف العراقي واضح بهذا الشأن. واضاف، ان توسيع بقعة الحرب إلى لبنان ستؤثر على جميع المنطقة.

بالمقابل، ذكر وزير الخارجية الإيرانية بالانابة علي باقري خلال المؤتمر، فؤجنا برحيل شخصيتين عظيمتين بالجمهورية الإسلامية هما رئيسا الجمهورية ووزير الخارجية.

وشكر باقري تعاطف العراق حكومة وشعباً تجاه إيران ووقوفه إلى جانبها في ظروفها الصعبة، بحثنا العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع، إذ أكد وزير الخارجية الإيراني ان وجود قواسم مشتركة كبيرة بين العراق وإيران، مشيرا الى ان الشعبين العراقي والإيراني لديهما حضارة وتأريخ مشتركين، وأن رؤية إيران هو توسع العلاقات مع العراق بنحو شامل.