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النائب المستقل هادي السلامي يحمل القوى السنية مسؤولية استمرار ازمة رئاسة البرلمان


اكد النائب المستقل هادي السلامي، الاربعاء، ان كرة الخروج من ازمة ملف رئاسة البرلمان تقع في ملعب القوى السنية، محملا هذه القوى مسؤولية استمرار الازمة رغم مرور 7 اشهر على اقالة الحلبوسي من المنصب.

وقال السلامي في حديث صحفي ان "تعطيل ملف انتخاب رئيس مجلس النواب تتحمل مسؤوليته القوى السنية"، مبينا أن "النواب المستقلين والقوى الناشئة لا دخل لها بقضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب". 

واضاف ان "القوى السنية لم تتفق على مرشح توافقي لشغل منصب رئاسة البرلمان خلفا للمقال محمد الحلبوسي"، لافتا إلى أن "اتفاق القوى السنية سيدفع إلى الانفراج في المشهد السياسي والإسراع بعملية اختيار رئيس جديد لمجلس النواب"

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