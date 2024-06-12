رئيس هيئة النزاهة يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر عن مكافحة الفساد في بكين

تلقى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون دعوةً للمُشاركة في مؤتمر الشبكة العمليَّة العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون المعنيَّة بمكافحة الفساد (Globe) المُزمع عقده في بكين خلال ايلول المقبل.

وناقش القاضي حيدر حنون، خلال لقائه السفير الصيني (تسوي وي) في مقر الهيئة، مجالات التعاون بين الهيئة ولجنة الرقابة الوطنيَّة الصينيَّة، لا سيما في مجال المساعدة القانونيَّة وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، وإمكانيَّة الإفادة من التطوُّر التكنولوجي والمعلوماتي الذي تشهده جمهوريَّة الصين الشعبيَّة، لافتاً إلى :" ان ذلك التطوُّر يُسهِمُ بشكلٍ كبيرٍ في مُكافحة الفساد"، مُبيّناً أهميَّـة مُذكِّرة التفاهم التي من المُزمع إبرامها بين الطرفين.

من جانبه، أعرب السفير الصينيّ عن سعادته للتعاون مع هيئة النزاهة العراقيَّة، مُثنياً على جهودها وتأثيرها المُهمّ في التعاون الدوليّ في مجال مكافحة الفساد، مُشيراً إلى أنَّها قدَّمت مُساهماتٍ نافعةً لتعزيز تطوُّر الشبكة، مشيداً بالتنظيم العالي الذي شهده تنظيم ملتقى الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد في بغداد مطلع حزيران الجاري، فيما قام بتسلَّيم القاضي حيدر حنون دعوة للمشاركة في مؤتمر الشبكة العمليَّة العالميَّـة لسلطات إنفاذ القانون المعنيَّـة بمكافحة الفساد (Globe) المُزمَع عقده في العاصمة في بكين خلال شهر أيلول المقبل.