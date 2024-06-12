بعد تردي واقع الكهرباء.. انهاء تكليف مهام مدراء في شركات توزيع الطاقة

انهى وزير الكهرباء، زياد فاضل، اليوم الأربعاء، تكليف مدير فرع كهرباء مدينة الصدر ببغداد من مهامه.

ووفق أمر وزاري، تقرر انهاء تكليف (فائز محمد علوان)، رئيس مهندسين في الشركة العامة التوزيع كهرباء بغداد من مسؤولية مدير فرع كهرباء الصدر ، وتكليف عبد الفتاح عبد سيد، رئيس مهندسين بنفس الشركة بالمسؤولية المشار اليها".

كما انهى وزير الكهرباء "تكليف (صفاء عبد الزهرة قاسم)، رئيس مهندسين أقدم في الشركة العامة التوزيع كهرباء الفرات الأوسط من مسؤولية مدير فرع توزيع كهرباء النجف الاشرف التابع للشركة العامة المذكورة انفاً، وتكليف (علي عباس جنجول) رئيس مهندسين بنفس الشركة".