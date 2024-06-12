السوداني يؤكد اهمية ملف التسليح بوصفه استحقاقاً يرتبط بانهاء وجود التحالف الدولي

اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اهمية ملف التسليح ضمن برنامج الحكومة ، بوصفه استحقاقاً يرتبط بانهاء وجود التحالف الدولي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان السوداني، ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا للتسليح، وجرت خلاله مناقشة احتياجات صنوف قواتنا المسلحة من التسليح، لتعزيز قدراتها القتالية والميدانية في مواجهة مختلف التحديات الامنية".

واكد السوداني ، بحسب البيان ، اهمية ملف التسليح ضمن برنامج الحكومة، بوصفه استحقاقاً يرتبط بانهاء وجود التحالف الدولي، وفي مواجهة التحديات والتهديدات الامنية بمختلف اشكالها، مؤكداً وضع التخصيصات المالية المطلوبة الخاصة بالتسليح في جداول موازنة 2024".

واوضح :" ان اللجنة العليا قد اخذت الوقت الكافي من النقاشات ولقاء الشركات والزيارات، كما اوكل إلى قادة الصنوف تحديد الاسلحة التي يحتاجونها".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على :" ان اكمال اجراءات التسليح بات مسألة ضرورية وذات اولوية"، مشداً على سلامة هذه الاجراءات وأن تكون قانونية وشفافة ومستوفية لكل المتطلبات، ويجب الاخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي اثيرت من قبل الجهات الرقابية بشأن التعاقدات السابقة.

ووجه الجهات الفنية المعنية بارسال اجراءاتها، ومن ثَمّ المضي بالخطوات القانونية في اختيار الشركات بحسب البحث الاولي مع الدول