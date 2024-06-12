لجنة النزاهة في مجلس الديوانية تكشف توزيع دور واطئة الكلفة لأقارب مسؤولين وأصحاب املاك وهذه الدور مخصصة للفقراء

كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء، عن توزيع دور واطئة الكلفة مخصصة للفقراء، الى أقارب مسؤولين وأصحاب أملاك.

وقال رئيس اللجنة في المجلس صباح الزيادي في حديث صحفي ان "إدارة المحافظة السابقة بعهد زهير الشعلان أنجزت انشاء 64 دارا واطئة الكلفة مخصصة للفقراء، وهو مشروع وزاري بين وزارة التخطيط ودائرة التخطيط التابعة للمحافظة"، مبينا ان "60 دارا من اصل 64 تم توزيعها".

وأضاف ان "الهدف من هذا المشروع هو ايواء الفقراء المستحقين الذين لا يملكون سكن، لكن للاسف الشديد تم توزيعها بحسب العلاقات الى غير مستحقيها مثل اقارب المسؤولين واصحاب أملاك يملكون دورا مسجلة في دار التسجيل العقاري"، مشيرا الى ان "البعض من هؤلاء قاموا ببيع تلك المنازل فور تسلمهم لها وعددها نحو 24 منزلا كونهم ليسوا بحاجة الى السكن في مثل هذه الدور واطئة الكلفة".

وذكر ان "اللجنة المختصة بتوزيع تلك الدور هي لجنة وزارية تم اختيارها وفق الية غير معروفة"، موضحا ان "هذا المشروع يفتقر الى الكثير من الخدمات كالمدارس ومركز للشرطة".