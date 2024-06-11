الحشد يعثر على مخلفات حربية لداعش في كركوك

عثرت مفارز المتفجرات في اللواء 61 بالحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، على مخلفات حربية لداعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان :" ان المفارز عثرت على المخلفات ، خلال تفتيش قاطع تـل الجــول ونهــر الخاصــة جنوب غرب كركوك ، وضمت أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي".

وباشرت المفارز بعملية تأمين وتفكيك هذه المخلفات، لضمان عدم استخدامها في أي أعمال تخريبية مستقبلية، وللحفاظ على سلامة المواطنين