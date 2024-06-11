رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لحماية المدنيين والعاملين في المجال الانساني في غزة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس، على هامش مشاركته في مؤتمر (الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة) المنعقد في الأردن.

وأكد السوداني خلال اللقاء،بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان الحكومة داعمة لعمل الهلال الأحمر العراقي، بما يمتلكه من نشاط واضح في تقديم المساعدات لقطاع غزة، وأصدرت يوم أمس قراراً داعماً لتسهيل مهمة الهلال الأحمر العراقي في تقديم المساعدات لغزة " ، مشدداً على أهمية فتح المعابر المؤدية إلى القطاع عبر الأردن ومصر، وأن يكون لدى الاتحاد الدولي دور في هذا المجال بسبب عدم وجود معابر تؤمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وكذلك تأمين إخلاء المرضى والجرحى الذين يحتاجون للعلاج خارج غزة".

واكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة، خاصة الكوادر الطبية والصحية، وكذلك عدم استهداف أي مرفق صحي، مشددا عاى اهمية حشد الموارد الكافية لشراء المساعدات وتقديمها من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

من جانبها، أكدت فوربس أن كلمة رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر وضعت النقاط على الحروف، وقدمت شكرها له على دعمه للهلال الأحمر العراقي. كما ناقشت معه عقد اتفاقية للجمعية تضمن وجود مقرّ لها في العراق؛ من أجل دعم قدرات الموظفين العراقيين العاملين في الهلال الأحمر ودعم العراق في أوقات الأزمات.

ويتكون الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من 192 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، ويعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للمتضررين من الأزمات والطوارئ.